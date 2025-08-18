На Украине испугались повтора перепалки Зеленского и Трампа

WP: на Украине не исключили новый скандал Зеленского на встрече с Трампом

Во время встречи 18 августа в Вашингтоне может повториться перепалка между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило The Washington Post .

В беседе с изданием научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что такой риск действительно существует.

В материале подчеркнули, что европейские чиновники в кулуарах выражают опасения по поводу того, как может повести себя Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме. Настроение американского лидера в отношении Украины поменялось после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

По данным телеканала Sky News, в США Зеленского не встретят красной дорожкой и аплодисментами, как это было во время приема Путина на Аляске. К тому же участником переговоров станет вице-президент Джей Ди Вэнс, который на февральской встрече спровоцировал украинского лидера на перепалку.