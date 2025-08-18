В США рассказали о дилемме Зеленского перед встречей с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с дилеммой накануне встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Ему придется вызвать гнев главы Белого дома или согласиться на мирную сделку по Украине, сообщило Bloomberg.

«Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быструю сделку», — указали в материале.

Анонимный источник рассказал с какими целями Зеленский едет на эту встречу — узнать больше о требованиях России и обозначить сроки трехсторонней встречи с участием Трампа и президента РФ Владимиром Путиным. Также в планах главы киевского режима подтолкнуть США к антироссийским санкциям.

У европейских чиновников, которых с собой взял Зеленский, нет рычагов влияния на Трампа. К тому же, лидеры стран ЕС не могут договориться между собой по некоторым вопросам.

В преддверии переговоров в Вашингтоне озвучиваются разные версии развития событий в Белом доме. Журналисты The Washington Post предположили, что в США может повториться перепалка между Зеленским и Трампом.