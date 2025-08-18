В Испании раскрыли план Трампа в отношении Зеленского

La Vanguardia: Трамп откажется от Украины, если Зеленский не пойдет на уступки

Президент США Дональд Трамп может отвернуться от Украины, если лидер страны Владимир Зеленский не пойдет на уступки и не примет условия. Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia.

Авторы публикации предположили, что если Зеленский не поддержит предлагаемый Трампом план, то он рискует быть «драматически изгнанным» из Овального кабинета перед журналистами.

Они напомнили, что полгода назад США заблокировали доставку военной помощи после скандала на переговорах в Белом доме.

«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — отметили в статье.

После разговора с европейскими лидерами, как предположили в материале, Трамп начнет давить на главу киевского режима по поводу заключения мирного договора без предварительного прекращения огня. Также в США с Зеленским обсудят тему территорий Украины.