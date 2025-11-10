Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее путем переговоров. Не она заморозила этот процесс, заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», — сказал он.

Песков предупредил, что он завершится только после того, как Россия достигнет поставленных в начале СВО задач. Предпочтительным способом урегулирования он назвал политико-дипломатический и заверил, что страна по-прежнему открыта к диалогу.

«Но здесь мы видим, сейчас сложилась пауза, ситуация зависла. Зависла не по нашей вине», — заявил он.

Ранее Песков обвинил Украину и Европу в затягивании урегулирования. Он напомнил о провокациях и полном отсутствии доверия. Киевский режим, по словам представителя Кремля, оставил без ответа заданные Россией вопросы и не отреагировал на предложения о дальнейшей работе.