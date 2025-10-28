В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

Пауза в переговорах по Украине образовалась из-за нежелания киевских властей продолжать процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

Он отметил, что Украина оставила без ответа вопросы, заданные российской стороной, проекты документов и предложения о дальнейшей работе.

«Пока мы не имеем возможности оценивать перспективу возобновления переговорного процесса», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что страны НАТО убеждают президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса и продолжают накачивать киевские власти деньгами и оружием.