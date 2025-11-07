Песков: пауза в переговорах с Украиной возникла из-за провокаций Европы

Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной возникла из-за позиции киевского режима и провокаций со стороны Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Главное, что тормозит процесс урегулирования — пауза, возникшая из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, провоцирования киевского режима со стороны Европы на продолжение дальнейших боевых действий», — сказал Песков.

Представитель Кремля признал, что говорить о доверии сторон друг к другу сейчас не приходится.

«Безусловно, говорить о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Его отсутствие — налицо», — заключил он.

Ранее Песков сообщил, что Россия перестала посвящать США в актуальное положение дел в зоне спецоперации.