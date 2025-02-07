Завербованных СБУ женщин учили делать бомбы для терактов в России

Украинские спецслужбы завербовали четырех женщин для диверсий в России. Их научили стрелять, изготавливать мины и управлять дронами. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», — заявили в ведомстве.

Женщин задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Правоохранители обыскали места их проживания, изъяли много взрывчатых веществ, химических реагентов для изготовления СВУ, электродетонаторы и средства связи с украинскими кураторами.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные признали вину. Теперь их могут посадить на 30 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пятерых террористов в Крыму. В ходе обысков в их домах нашли много запрещенной в России литературы.