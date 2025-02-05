Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористов в Крыму

Силовики накрыли ячейку террористов группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. Об этом 360.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, пятеро задержанных исламистов вербовали новых участников группировки. Все они являются гражданами России.

Во время обысков по их месту жительства сотрудники ФСБ обнаружили большое количество запрещенной в нашей стране литературы, срдства связи и электронные носители информации, которые мужчины использовали для ведения террористической деятельности.

Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 62-летнего жителя Херсонской области, участника запрещенной в России украинской террористической организации.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — запрещенная в России террористическая организация.