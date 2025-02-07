Задержанным ФСБ украинским агентам-женщинам грозит до 30 лет тюрьмы

ФСБ: четыре работавших на СБУ женщины могут получить до 30 лет колонии

Женщинам, задержанным в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону за подготовку диверсий в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны и энергетических объектов, грозит наказание до тридцати лет лишения свободы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержанные признались, что их завербовали украинские спецслужбы.

По данным ФСБ, четыре женщины прошли на территории Украины обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения. Против них возбудили уголовные дело по террористическим статьям.

Правоохранители во время обысков нашли по местам проживания задержанных взрывчатку, химические прекурсоры для изготовления СВУ, электродетонаторы, а также средства связи с украинскими кураторами.

Ранее суд признал жителя Херсонской области виновным в финансировании ВСУ. Его приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.