Затишье перед бурей. Почему ВСУ снизили число ночных атак

Ночные атаки ВСУ на российские регионы стали менее интенсивными. Это может указывать на подготовку к более масштабной операции, предупредил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале .

«Как правило, резкое снижение БПЛА-активности <…> предшествует очередной попытке Киева продемонстрировать масштабный налет, в том числе с прицелом на то, чтобы пробить ПВО вокруг Москвы. Дежурные средства ПВО к этому готовы», — подчеркнул он.

Он отметил, что за ночь российские военные сбили всего 11 вражеских дронов. Над Крымом — пять, над Брянской областью — три, над Курской — два, над Калужской — один. До этого силы ПВО уничтожали более сотни украинских БПЛА.

Российские военные атаковали предприятия военной промышленности и объекты газоэнергетического комплекса Украины. За неделю они нанесли семь групповых ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников. По данным Минобороны, это были ответные меры на террористические атаки ВСУ.