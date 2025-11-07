За неделю по предприятиям ВПК Украины нанесли 7 групповых ударов

Российские военные в течение недели атаковали предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса страны — нанесли семь групповых ударов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, удары наносили в период с 1 по 7 ноября. Они стали ответными мерами на террористические атаки ВСУ. ВС России использовали высокоточное оружие и ударные беспилотники.

«Поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ», — отметили в министерстве.

Также поражены военные аэродромы, цеха сборки, ремонтная база вооружения и боевой техники, склады хранения и площадки подготовки ударных БПЛА, места базирования украинских боевиков, националистов и иностранных наемников.