Более 160 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря — 39 аппаратов. Еще 32 беспилотника сбили над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью.

По девять дронов уничтожили под Волгоградом, Ростовом-на-Дону и Орлом.

«Шесть — над территорией Липецкой области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Азовского моря», — заявили в Минобороны.

По два БПЛА сбили в Белгородской, Курской и Тульской областях.

Оперштаб на Кубани сообщил, что прошедшей ночью обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой дом под Туапсе.