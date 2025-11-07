Средства ПВО сбили за ночь 11 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Пять беспилотников ликвидировали над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.

Вчера ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 75 украинских беспилотников — над Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Московской областями и над Крымом.

Жители Волгограда вчера утром сообщили, что слышали ночью десятки взрывов. Обломки беспилотника задели многоэтажку, в итоге 48-летний местный житель получил смертельные травмы.