Застрявшие в промышленном районе Часова Яра в ДНР польские наемники запросили Киев об эвакуации, причем просьбы о помощи они публиковали в соцсетях на постоянной основе. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Валерий Дорош.

«Я думаю, они еще даже и не вышли, но там сейчас по большей части, скорее всего, поляки, и то они, скорее всего, на комбинате там сидят. Это 24-я ОМБр [ВСУ], там одни наемники польские», — сказал он.

При этом он отметил, что пишут они на украинском языке, а вот на видео, которые снимают, разговаривают между собой на польском. На опубликованных ими кадрах видно, как российские военные «их там на комбинате разбивают».

Собеседник агентства также предоставил видеозапись, на которой видны бойцы с украинскими отличительными знаками, но при этом слышна иностранная речь.

До этого Дорош рассказал, что польские наемники мародерствовали в городе, вскрывая дома, а также издевались над мирными жителями.

Ранее попавший в плен польский наемник рассказал, что ВСУ из-за дефицита живой силы стали вербовать в свои ряды всех подряд иностранцев.