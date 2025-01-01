Польские наемники занимались мародерством в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал житель города Часова Яра Валерий Дорош.

«Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, до них подходишь, начинаешь говорить: „Что вы делаете?“. Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать», — сказал собеседник агентства.

Дорош добавил, что нельзя было понять, «что он вообще тебе рассказывает». Везде было слышна польская речь.

В начале осени 2024 года эвакуированная жительница Курской области сообщила, что польские наемники из ВСУ издевались над мирными жителями, обворовывали их, писало издание Ura.ru.

В конце декабря российский военный с позывным Купол рассказал, что бойцы ВС РФ во время зачистки Курахова уничтожили польских наемников, сообщало издание Life.

Ранее жительница Суджи рассказала, что украинские боевики занимались мародерством, причем воровали не только ценности и продукты, но и оконные рамы.