Заседание оперштаба провели в Липецкой области после атаки БПЛА

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки беспилотников в регионе. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале .

«В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА», — указали в ведомстве.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионом 19 беспилотников. По предварительным данным, в результате массированной атаки дронов пострадали девять человек. Власти региона решили отменить все развлекательные мероприятия. Как сообщил Артамонов, спортивные и семейные события будут проводить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Из-за атаки дронов в регионе решили эвакуировать некоторые населенные пункты. Также в Липецке ввели режим чрезвычайной ситуации.