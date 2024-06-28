Запущенный с Украины воздушный шар уничтожили в Белгородской области
Минобороны: средства ПВО уничтожили воздушный шар Украины под Белгородом
Украина запустила малоразмерный воздушный шар в воздушное пространство России. Его уничтожили средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны.
Объект запустили с территории Украины. Его обнаружили российские средства ПВО около 11:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
В пяти российских регионах в ночь на 28 июня зафиксировали и обезвредили 25 украинских дронов. Из них 12 — над Брянской областью, где один из беспилотников повредил крышу административного здания.
БПЛА украинских боевиков атаковал нефтебазу в Тамбовской области. Информации о пострадавших не поступало, однако после удара дрона там начался пожар. Возгорание удалось локализовать, сообщил губернатор региона Максим Егоров.