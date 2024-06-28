Запущенный с Украины воздушный шар уничтожили в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили воздушный шар Украины под Белгородом

Фото: РИА «Новости»

Украина запустила малоразмерный воздушный шар в воздушное пространство России. Его уничтожили средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны.

Объект запустили с территории Украины. Его обнаружили российские средства ПВО около 11:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В пяти российских регионах в ночь на 28 июня зафиксировали и обезвредили 25 украинских дронов. Из них 12 — над Брянской областью, где один из беспилотников повредил крышу административного здания.

БПЛА украинских боевиков атаковал нефтебазу в Тамбовской области. Информации о пострадавших не поступало, однако после удара дрона там начался пожар. Возгорание удалось локализовать, сообщил губернатор региона Максим Егоров.

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