Украинский БПЛА повредил крышу здания в Брянске

Богомаз: в Брянске подавили один БПЛА, пострадала крыша административного здания

Фото: РИА «Новости»

В Брянске административное здание пострадало при атаке беспилотником. Подавленный военными дрон повредил крышу, сообщил губернатор Александр богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник над Брянском подавили, по информации главы региона, средствами радиоэлектронной борьбы. Богомаз сообщил, что дрон задел крышу одного из зданий.

«Пострадавших нет. <…> В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», — заявил он.

Богомаз сообщал также об атаке в Навлинском и Суземском районах. Военные уничтожили два беспилотника самолетного типа. Обошлось без жертв.

В Тамбовской области после атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии в Мичуринском муниципальном округе. Пожарные локализовали огонь. Минобороны сообщило, что в течение ночи над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями засекли 25 дронов.

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