БПЛА атаковал нефтебазу в Тамбовской области

Егоров: на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после атаки БПЛА

В Тамбовской области беспилотником атаковали нефтебазу, произошло возгорание. Огонь локализовали, никто не пострадал, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале .

«Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание», — заявил он.

К месту возгорания выехали 11 пожарных расчетов и собственная пожарная служба предприятия. Егоров сообщил, что огонь локализовали. Никто не пострадал. Нефтебаза расположена в трех километрах от населенных пунктов, и в случае необходимости, по словам губернатора, организуют эвакуацию жителей.

Предыдущей ночью, 27 июня, произошла атака трех БПЛА на завод в Тверской области. Сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.