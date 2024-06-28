Ночью над Россией засекли 25 беспилотников

Минобороны: силы ПВО и РЭБ обезвредили над 5 регионами России 25 беспилотников

Фото: РИА «Новости»

Ночью в пяти регионах России засекли и обезвредили 25 украинских беспилотников, в том числе 12 над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Военные заявили, что киевский режим пытался совершить террористические атаки с применением БПЛА. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 12 аппаратов. Девять беспилотников сбили в Смоленской области, два в Курской, один в Воронежской. Еще один летательный аппарат перехватили в Ростовской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух атаках БПЛА в Навлинском и Суземском районах, одной — в Брянске. Гражданские не пострадали. В столице региона подавленный дрон повредил крышу административного здания.

Власти Тамбовской области сообщили об атаке на нефтебазу. Из-за БПЛА произошло возгорание.

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