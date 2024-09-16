Запрыгнул в машину и раздался взрыв. Белгородец чудом успел спастись при обстреле

Утром 16 сентября житель Белгорода чудом избежал гибели во время обстрела. Перед тем как снаряд попал в парковку, мужчина успел сесть в автомобиль. Видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Mash .

На парковке посекло не менее 10 автомобилей. Вспыхнул крупный пожар .

Момент удара и мощного взрыва попал на видео. За несколько секунд до прилета по парковке в городе прозвучала серия взрывов.

Украинский дрон также атаковал многоквартирный дом в Белгороде. После утреннего обстрела города, по предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, одна женщина в крайне тяжелом состоянии.