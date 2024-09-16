Беспилотник разрушил балконы в многоквартирном доме в Белгороде

Shot: в Белгороде БПЛА выбил окна и разрушил балконы в жилом доме

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде утром 16 сентября. В результате удара в нескольких квартирах выбило стекла и повредило балконы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, БПЛА атаковал 15-й этаж многоквартирного дома. Mash уже опубликовал данные о том, что в результате атаки на город есть как минимум семь пострадавших. Официально эти данные пока подтверждены не были.

В понедельник утром из-за атаки ВСУ в Белгороде также загорелась парковка. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что некоторые снаряды попали в жилые дома.

Ранее снаряд ВСУ влетел в дом в селе Безлюдовка в Белгородской области. Из-за удара погибла женщина, сообщал Гладков.