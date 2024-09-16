Момент атаки ВСУ по парковке в Белгороде попал на видео

Утром 16 сентября ВСУ атаковали Белгород, один из снарядов попал по парковке. Момент удара и мощного взрыва попал на камеру, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по видео, за несколько секунд до прилета по парковке в городе прозвучала серия взрывов. Затем снаряд попал по территории рядом с домом, произошел сильный взрыв. На парковке начался пожар, загорелись машины.

Также, по данным канала, один из снарядов попал в квартиру на 15-м этаже жилого дома. В результате выбило окна и разрушило балконы. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщал Telegram-канал Mash, снаряд ВСУ попал по одной из машин на парковке, сгорели три автомобиля.

О прилете сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Перед серией взрывов он предупреждал о ракетной опасности в области и призвал горожан спускаться в укрытия.