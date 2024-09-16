Крупный пожар вспыхнул на парковке в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: машины загорелись в результате удара по парковке в Белгороде

Утром 16 сентября Белгород подвергся очередному обстрелу. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщал о ракетной опасности в области. Гладков призывал горожан спускаться в подвалы. После включения сирен, подчеркнул он, начался обстрел города Белгорода.

«Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения», — сказал губернатор.

Он выехал на место ЧП. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщал, что над городом прогремело сразу несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. После в некоторых частях Белгорода начались пожары.

Один из снарядов попал по парковке. Как сообщил Telegram-канал Mash, украинские боевики попали по машине, в результате удара сгорели три автомобиля.