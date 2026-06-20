Запорожскую АЭС перевели на питание от резервных дизель-генераторов

Запорожскую АЭС после потери внешнего электроснабжения перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

«В связи с отключением защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов», — сообщила пресс-служба.

На станции уточнили, что автоматика и оборудование сработали штатно. Сбоев в системах, отвечающих за безопасность, специалисты не выявили.

«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», — подчеркнули специалисты.

Сотрудники ЗАЭС продолжат следить за состоянием оборудования и энергоблоков. В пресс-службе добавили, что пока угрозы для станции не возникло.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина предупредила, что последствия атак украинских военных на станцию могут оказаться сопоставимыми с аварией на Чернобыльской АЭС.