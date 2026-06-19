Последствия атак ВСУ на ЗАЭС сравнили с Чернобылем

Яшина: последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут быть соразмерны катастрофе на ЧАЭС

Последствия атак украинских военных на Запорожскую атомную электростанцию могут быть соразмерны аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом в эфире Первого канала сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, опасны как удары по инфраструктуре станции, так и регулярное давление на обслуживающих ее сотрудников.

«Последствия могут быть обширные. Мы помним последствия Чернобыльской АЭС. Здесь возможно, что соразмерные последствия, если не больше», — объяснила директор ЗАЭС по коммуникациям.

Яшина подчеркнула недопустимость любых действий, создающих риск для ядерного объекта.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли как минимум 14 ударов по транспортному цеху ЗАЭС. Сотрудники станции не пострадали.

Несколько дней назад ЗАЭС перевели на штатный режим работы после отключения от внешнего электроснабжения.