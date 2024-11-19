Запорожский трансформаторный завод попал под удар ВС России

«В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и еще другие где-то рядом с ним», — сказал он.

О взрывах в Запорожье вечером 18 ноября сообщили украинские СМИ. По информации издания «Страна.ua», на месте нескольких прилетов вспыхнули пожары, а часть города осталась без света.

Запорожье, по информации высокопоставленного украинского чиновника, может стать следующей целью наступления российских войск. Они уже разнесли местный штаб Государственного бюро расследования Украины и военную инфраструктуру.