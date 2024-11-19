Запорожский трансформаторный завод попал под удар ВС России

В контролируемом киевским режимом городе Запорожье прогремели взрывы. Повреждения получил Запорожский трансформаторный завод, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев.
«В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и еще другие где-то рядом с ним», — сказал он.
О взрывах в Запорожье вечером 18 ноября сообщили украинские СМИ. По информации издания «Страна.ua», на месте нескольких прилетов вспыхнули пожары, а часть города осталась без света.