Запорожский трансформаторный завод попал под удар ВС России

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили трансформаторный завод в Запорожье

Фото: РИА «Новости»

В контролируемом киевским режимом городе Запорожье прогремели взрывы. Повреждения получил Запорожский трансформаторный завод, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев.

«В городе Запорожье много прилетов сильных на правом берегу по заводам: Запорожский трансформаторный завод и еще другие где-то рядом с ним», — сказал он.

О взрывах в Запорожье вечером 18 ноября сообщили украинские СМИ. По информации издания «Страна.ua», на месте нескольких прилетов вспыхнули пожары, а часть города осталась без света.

Запорожье, по информации высокопоставленного украинского чиновника, может стать следующей целью наступления российских войск. Они уже разнесли местный штаб Государственного бюро расследования Украины и военную инфраструктуру.

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