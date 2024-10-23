Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразил в городе Запорожье засекреченный штаб Государственного бюро расследования Украины. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости» .

«Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса „Искандер“ по штабу ГБР на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией», — сказал он.

Рогов сообщил, что месторасположение штаба держалось в секрете. При атаке не менее 15 сотрудников ГБР погибли и около 10 получили ранения. Бюро лишилось более 10 служебных машин.

Собеседник агентства заявил, что уничтожение штаба скажется на взаимодействии украинских спецслужб в Запорожье. По его словам, работая на американцев, специалисты ГБР контролировали действия городской администрации и силовиков.

Освобождение Запорожья может стать следующей целью Вооруженных сил России, сообщил журналу The Economist украинский чиновник. Он назвал этот город крупным промышленным центром.