Российские войска разнесли засекреченный штаб ГБР Украины в Запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в городе Запорожье
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразил в городе Запорожье засекреченный штаб Государственного бюро расследования Украины. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости».
«Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса „Искандер“ по штабу ГБР на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией», — сказал он.
Рогов сообщил, что месторасположение штаба держалось в секрете. При атаке не менее 15 сотрудников ГБР погибли и около 10 получили ранения. Бюро лишилось более 10 служебных машин.
Собеседник агентства заявил, что уничтожение штаба скажется на взаимодействии украинских спецслужб в Запорожье. По его словам, работая на американцев, специалисты ГБР контролировали действия городской администрации и силовиков.
Освобождение Запорожья может стать следующей целью Вооруженных сил России, сообщил журналу The Economist украинский чиновник. Он назвал этот город крупным промышленным центром.