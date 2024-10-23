На Украине назвали следующую цель спецоперации ВС РФ

The Economist: в Киеве испугались возможного наступления России на Запорожье

На Украине назвали следующей целью России наступление на город Запорожье, который сейчас контролируется ВСУ. Об этом заявил в интервью журналу The Economist высокопоставленный украинский чиновник.

Этот город является крупным промышленным центром на юге страны. Рядом с ним расположена Запорожская АЭС, подконтрольная России.

Источник журнала также предположил, что российская армия уже вернула себе половину территории, которую ВСУ захватили в Курской области в конце лета.

«Это единственное значительное продвижение Украины с момента ее неудачного контрнаступления в 2023 году», — заявили в материале.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников в подконтрольном ВСУ Запорожье. По его словам, взорвался склад с боеприпасами, были ликвидированы 20 военнослужащих и еще 60 получили ранения.