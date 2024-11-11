Инфраструктура ВСУ попала под обстрел в Запорожье
Рогов: ВС РФ ударили по инфраструктуре ВСУ в Запорожье
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье звучат взрывы», — отметил он.
Рогов уточнил, что у взрывов может быть несколько причин. Во-первых, удары фугасными авиационными бомбами (ФАБами) по военной инфраструктуре ВСУ. Во-вторых, работа украинских зенитчиков по российским дронам-разведчикам, а также «на подлете к местам цветения наших „Гераней“».
Рогов также пообещал позже сообщить подробности.
Ранее глава подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров заявил, что несколько объектов региональной инфраструктуры пострадали в результате взрывов.
В конце октября украинский главнокомандующий Александр Сырский приехал в Запорожье, чтобы остановить панику среди украинских боевиков, возникшую на фоне больших потерь ВСУ и тактических успехов российской армии.