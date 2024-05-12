Западные СМИ сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 10:30 Западные СМИ сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова NYT: Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьковскую область Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

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Украинская армия лишится еще больше живой силы, если решит оборонять Харьковскую область в случае масштабного наступления российских войск. Об этом газете The New York Times заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

«Если Украина решит любой ценой удерживать эту территорию, то потеряет еще больше от своей и так не слишком многочисленной армии», — сказал он.

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Офицер в отставке предупредил, что ближайшие несколько недель окажутся для ВСУ очень мрачными.

Минобороны11 мая заявило, что российские военные освободили населенные пункты Стрелечья, Пыльная, Огурцово, Плетеневка и Борисовка в Харьковской области.

Аналитик по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто отмечал, что продвижение России в Харьковской области стало одним из самых крупных в последнее время. Он допустил, что ВС России намерены создать буферную зону, о которой говорили в Кремле.