Получившей дальнобойные ракеты Украине расширят буферную зону | 360°

Общество 25 апреля 2024, 20:31 Получившей дальнобойные ракеты Украине расширят буферную зону Песков: с поставкой ВСУ новых ракет из США буферная зона расширится РИА «Новости»

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Увеличение дальности действия ракет, которые США поставляют на Украину, приведет к расширению буферной зоны для сохранения безопасности России. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Как сказал президент России Владимир Путин, если будет увеличиваться дальность поставляемых Украине вооружений, будет расширяться буферная зона, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию и наших граждан», — отметил он.

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Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что получение ВСУ ракет ATACMS не скажется на ходе проведения спецоперации. По его словам, это явилось очередным доказательством того, что Соединенные Штаты стали прямым участником конфликта. Россия добьется своего, но это доставит больше проблем Украине, добавил представитель Кремля.