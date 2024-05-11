Прорыв ВС России в Харьковской области назвали крупнейшим наступлением | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 17:00 Прорыв ВС России в Харьковской области назвали крупнейшим наступлением CNN: прорыв ВС России в Харьковской области стал крупнейшим наступлением РИА «Новости»

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Активное продвижение военнослужащих ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время. Такое мнение высказал аналитик CNN по вопросам нацбезопасности США Джим Шутто.

По его словам, российские военнослужащие использовали паузу в поставках западного оружия Украине. Это стало одним из факторов «крупного наступления российских войск». Шутто допустил, что ВС России хотят создать буферную зону, о которой ранее говорили в Кремле.

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По данным Минобороны, ВС России освободили в Харьковской области пять населенных пунктов, в том числе Борисовку, Огурцово и Пыльную.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что отступление украинской армии под давлением со стороны российских военнослужащих — хорошая тенденция.