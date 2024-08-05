Западную коалицию ПВО для Украины не создали из страха перед Россией — Зеленский
Зеленский заявил, что страны Запада боятся сбивать ракеты ВС России над Украиной
Соседние страны отказались сбивать направленные на Украину российские ракеты, чтобы не стать прямыми участницами конфликта. Владимир Зеленский сообщил об этом на встрече с журналистами по случаю Дня Воздушных сил ВСУ. Его процитировало агентство «Интерфакс-Украина».
Глава государства сообщил, что поручил дипломатам в рамках совета Украина — НАТО продвигать создание коалиции соседних стран для отражения ракетных ударов по украинской территории. Зеленский заявил, что они до сих пор не сделали этого из-за возможной реакции России.
«Это решение, вероятно, сложно для партнеров, поскольку они всегда боятся излишней эскалации. <…> Такой коалиции нам сегодня очень не хватает, потому что это очень большая ответственность для одной страны-соседки — взять на себя ответственность и помогать нам сбивать ракеты», — сказал он.
Пока Украина заключила подобное соглашение лишь с Польшей. Однако министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские силы ПВО собьют российские ракеты лишь с разрешения НАТО и после оценки целесообразности.