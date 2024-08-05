Соседние страны отказались сбивать направленные на Украину российские ракеты, чтобы не стать прямыми участницами конфликта. Владимир Зеленский сообщил об этом на встрече с журналистами по случаю Дня Воздушных сил ВСУ. Его процитировало агентство «Интерфакс-Украина» .

Глава государства сообщил, что поручил дипломатам в рамках совета Украина — НАТО продвигать создание коалиции соседних стран для отражения ракетных ударов по украинской территории. Зеленский заявил, что они до сих пор не сделали этого из-за возможной реакции России.

«Это решение, вероятно, сложно для партнеров, поскольку они всегда боятся излишней эскалации. <…> Такой коалиции нам сегодня очень не хватает, потому что это очень большая ответственность для одной страны-соседки — взять на себя ответственность и помогать нам сбивать ракеты», — сказал он.

Пока Украина заключила подобное соглашение лишь с Польшей. Однако министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские силы ПВО собьют российские ракеты лишь с разрешения НАТО и после оценки целесообразности.