Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без указания НАТО

Минобороны Польши: страна не примет решения сбивать ракеты над Украиной без НАТО

Фото: РИА «Новости»

Польша отказалась выполнять просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией без решения НАТО. Об этом на саммите альянса заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова привели на сайте польской радиостанции Polskie Radio.

«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», — отметил Косиняк-Камыш.

Украина и Польша в преддверии саммита НАТО 8 июля подписали соглашение о безопасности. Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал обсудить с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты над территорией Украины, летящие на Запад. Соглашение также предусматривает создание «украинского легиона».

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