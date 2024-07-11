Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без указания НАТО

Польша отказалась выполнять просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией без решения НАТО. Об этом на саммите альянса заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова привели на сайте польской радиостанции Polskie Radio.
«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», — отметил Косиняк-Камыш.
Украина и Польша в преддверии саммита НАТО 8 июля подписали соглашение о безопасности. Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал обсудить с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты над территорией Украины, летящие на Запад. Соглашение также предусматривает создание «украинского легиона».