Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной оценили в НАТО

Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

Фото: РИА «Новости»

Политика НАТО относительно конфликта на Украине останется неизменной, альянс не будет вовлечен в ситуацию напрямую. Об этом в эфире украинского телемарафона сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте, политика НАТО неизменна. В уничтожении российских самолетов мы поддержим Украину, однако НАТО не будет напрямую вовлечен», — заявил он.

Ранее Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика сказал, что Варшава намерена поднять вопрос на саммите НАТО о возможности сбивать ракеты над Украиной.

Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна и другие государства Запада всерьез не обсуждали возможность сбивать беспилотники и российские ракеты над территорией Украины из-за опасности вовлечения в прямой конфликт с Россией.

Евро-2024 завершился: победила Испания, победил футбол

Метили в Трампа — попали в Америку

«Куда навел, туда и полетела». Стрелка для покушения на Трампа могли обучить за три часа

Легкое мужчины разорвалось из-за веселящего газа. Чем опасен гелий?

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте