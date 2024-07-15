Предложение Польши сбивать ракеты над Украиной оценили в НАТО

Политика НАТО относительно конфликта на Украине останется неизменной, альянс не будет вовлечен в ситуацию напрямую. Об этом в эфире украинского телемарафона сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте, политика НАТО неизменна. В уничтожении российских самолетов мы поддержим Украину, однако НАТО не будет напрямую вовлечен», — заявил он.

Ранее Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика сказал, что Варшава намерена поднять вопрос на саммите НАТО о возможности сбивать ракеты над Украиной.

Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна и другие государства Запада всерьез не обсуждали возможность сбивать беспилотники и российские ракеты над территорией Украины из-за опасности вовлечения в прямой конфликт с Россией.