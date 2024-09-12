Западные СМИ начали готовить общественность к тому, что Украина получит разрешение на ракетные удары вглубь России. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале , что это вопрос нескольких дней.

Политик уверен, что решение об ударах западным оружием по территории России уже готовится. Он назвал статью газеты The Gardian о том, что власти Великобритании втайне уже разрешили атаки ракетами Storm Shadow, вбросом, цель которого — подготовить общественное мнение.

«Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», — сказал он.

Снятие ограничений на использование поставленных Украине вооружений стало одной из тем, которые министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен ранее предостерег Запад, отметив, что такое решение можно будет расценить как акт войны.