Великобритания втайне снимет ограничения на удары по России

Власти Великобритании решили снять ограничения для Украины на использование крылатых ракет Storm Shadow. Однако они не станут публично объявлять об этом, сообщили правительственные источники газеты The Guardian .

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили этот вопрос во время последнего визита в Киев. По словам источников издания, совместный визит не состоялся бы, если бы британское правительство не приняло положительного решения по Storm Shadow.

Выступая в Киеве, Лэмми отказался раскрывать подробности частных бесед. Источники газеты объяснили, что публичное заявление о ракетах большой дальности прозвучало бы слишком провокационно. Однако, по их информации, британские власти разрешат Украине бить по России ракетами Storm Shadow.

Лэмми и Блинкен отчитаются о результатах поездки перед своими руководителями — американским лидером Джо Байденом и британским премьер-министром Киром Стармером. Последние встретятся в пятницу в Вашингтоне и обсудят конфликт на Украине, но, по информации издания, не станут проводить пресс-конференцию и объявлять о снятии ограничений.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предостерег руководство Великобритании и США от снятия ограничений для Украины. Он назвал это актом войны со стороны Запада.