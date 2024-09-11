США рассмотрят снятие ограничений для ВСУ для ударов по России

Просьбы Украины об отмене ограничений на использовании дальнобойного оружия для ударов по России станут предметом рассмотрения властями США. С таким заявлением выступил государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми по итогам переговоров в Лондоне. Прямую трансляцию выступления глав внешнеполитических ведомств вело агентство Bloomberg.
Блинкен подчеркнул, что Украина должна предоставить достаточные аргументы для окончательного снятия эмбарго.
«Мы рассмотрим и выслушаем», — ответил глава Госдепа на вопрос о том, на какой стадии находится вопрос о снятии ограничений на использование ВСУ ракет большой дальности против России.