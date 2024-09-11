США рассмотрят снятие ограничений для ВСУ для ударов по России

Блинкен подтвердил возможность снятия эмбарго для ВСУ для ударов по России

Просьбы Украины об отмене ограничений на использовании дальнобойного оружия для ударов по России станут предметом рассмотрения властями США. С таким заявлением выступил государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми по итогам переговоров в Лондоне. Прямую трансляцию выступления глав внешнеполитических ведомств вело агентство Bloomberg .

Блинкен подчеркнул, что Украина должна предоставить достаточные аргументы для окончательного снятия эмбарго.

«Мы рассмотрим и выслушаем», — ответил глава Госдепа на вопрос о том, на какой стадии находится вопрос о снятии ограничений на использование ВСУ ракет большой дальности против России.

Ранее глава Госдепартамента США заявил, что вопрос снятия эмбарго на западное дальнобойное вооружение ВСУ станет предметом обсуждения американского президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Страмера. Встреча лидеров двух стран пройдет в ближайшую пятницу, 13 сентября.