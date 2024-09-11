Кертен: удары ВСУ Storm Shadow по России втянут Лондон и Вашингтон в войну

Великобритания и США будут втянуты в полномасштабную войну, если ВСУ получат разрешение на использование дальнобойных британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X .

«Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов [президента США Джо] Байдена и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти», — предупредил он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Дания разместила на своей территории запрещенные ракеты малой и средней дальности, сообщил RT. Кроме того, дипломат назвал требования Украины разрешить ей бить вглубь России британскими дальнобойными ракетами шантажом и «игрой с огнем».

В конце августа в Пентагоне опровергли ведение гибридной войны с Россией, отреагировав на предупреждение российского МИД.