Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек фактически выдвинул Украине ультиматум. Об этом написала газета Daily Express .

«Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: „Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся“», — указали в публикации.

Издание подчеркнуло слова Путина о том, что, если ВСУ не отступят, российские военные применят силу для достижения своих целей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Украину начать переговоры. Он подчеркнул, что неудачи на фронте должны побудить к диалогу. Постпред России при ООН Василий Небензя также отметил, что украинские войска несут значительные потери и быстро теряют боеспособность.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ, Путин также объявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова и добавил, что Волчанск почти полностью в руках Вооруженных сил России.