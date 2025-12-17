Запад сверстал план поставок вооружений на Украину в 2026 году

На заседании в формате «Рамштайн» 15 западных стран пообещали выделить деньги на закупку вооружений для Украины. Среди них Великобритания, Нидерланды и Дания, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram-канале .

По его подсчетам, в 2025 году западные партнеры планировали потратить почти пять миллиардов долларов на оборонное производство и почти столько же на закупку американских вооружений для Украины. Шмыгаль выразил надежду на продолжение помощи в следующем году.

«Сегодня в рамках заседания формата „Рамштайн“ мы получили важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины», — сказал он.

На укрепление системы ПВО Украины правительство Германии направит 11,5 миллиарда евро, Великобритании — 600 миллионов фунтов. Канада закупит дроны на 30 миллионов долларов, Нидерланды потратят на эти же цели 700 миллионов евро. Польша передаст артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Вклад в помощь украинской армии внесут также Чехия, Португалия, Норвегия, Новая Зеландия, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Черногория и Дания.

На этом же заседании министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитался о поставках на Украину комплексов ПВО Patriot и Iris-T. Он анонсировал поставки управляемых ракет Sidewinder из собственных запасов Германии.