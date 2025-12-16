В Германии сообщили о планах передать Украине ракеты Sidewinder

Украина в 2026 году получит из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder. Отправку новой военной помощи анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщило агентство DPA .

«В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса „воздух-воздух“ Sidewinder из запасов бундесвера», — сказал он.

Писториус напомнил, что Германия отправила на Украину две системы ПВО Patriot и девятую систему Iris-T. С российской стороны неоднократно поступали заявления, что западные поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта.

Ранее Писториус заявил, что Германия своими поставками укрепила украинскую систему ПВО. Только за последние несколько месяцев украинские военнослужащие получили два зенитных ракетных комплекса Patriot и ракетный комплекс Iris-T.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Евросоюз и США договорились о гарантиях для Украины, схожих с пятой статьей НАТО.