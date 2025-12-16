Германия отчиталась о трех поставленных Украине с августа системах ПВО

Германия укрепила украинскую систему ПВО, передав за последние три-четыре месяца два зенитных ракетных комплекса Patriot и ракетный комплекс Iris-T. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитался об этом на открытии заседания контактной группы по обороне Украины, сообщила газета Corriere della Sera .

«С момента нашей последней встречи мы <…> укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot, а также поставке девятого комплекса Iris-T», — сказал он.

Писториус анонсировал увеличение немецкого вклада в поддержку Украины в 2026 году на три миллиарда евро, до 11,5 миллиарда, и поставку AIM-9 Sidewinder из собственного арсенала. Это управляемые ракеты класса «воздух-воздух», разработанные в США в середине XX века для противовоздушной обороны.

Помогая Украине, Германия осталась практически без защиты. Газета Die Welt сообщила об острой нехватке комплексов ПВО для отражения потенциальных атак БПЛА.