Зеленский обозначил ключевую цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

Зеленский: Украина на заседании в формате «Рамштайн» хочет получить системы ПВО

Украина на предстоящем заседании в формате «Рамштайн» собирается попросить у западных партнеров новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Усиление ПВО — цель номер один для этого „Рамштайна“», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что украинским властям предстоит еще много работы» с партнерами из США и ЕС.

Он уточнил, что Украину на заседании представит министр обороны страны Денис Шмыгаль, с которым они уже обсудили потребности ВСУ на 2026 год.

Заседание контактной группы по поставкам ВСУ в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.

Накануне Зеленский сменил риторику о целях Украины в противостоянии с Россией.