Зеленский обозначил ключевую цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»
Зеленский: Украина на заседании в формате «Рамштайн» хочет получить системы ПВО
Украина на предстоящем заседании в формате «Рамштайн» собирается попросить у западных партнеров новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Усиление ПВО — цель номер один для этого „Рамштайна“», — подчеркнул он.
Зеленский добавил, что украинским властям предстоит еще много работы» с партнерами из США и ЕС.
Он уточнил, что Украину на заседании представит министр обороны страны Денис Шмыгаль, с которым они уже обсудили потребности ВСУ на 2026 год.
Заседание контактной группы по поставкам ВСУ в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.
