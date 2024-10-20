Балицкий: западные страны устранили всех, кто мог бунтовать на Украине

Запад «стерилизовал» Украину, устранив всех способных на бунт. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС .

Иностранный режим, который полностью контролирует ситуацию в Украине, продемонстрировал высокий уровень «компетентности».

«Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению», — отметил Балицкий.

Он подчеркнул, что тех, кто мог бы противостоять режиму, либо привлекли на свою сторону, либо устранили. Запад практически полностью лишил территорию способности к сопротивлению. Никакого восстания, по мнению губернатора, на Украине не будет.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил территориальные уступки для достижения мира на Украине. Он посчитал, что обеспечение безопасности важнее, чем потерянные земли. По мнению Залужного, в конфликте с Россией Украина попала почти в безвыходное положение. Он обвинил Запад в недостаточных поставках оружия.