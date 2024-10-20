Залужный не исключил уступку утраченных территорий для достижения мира на Украине

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил территориальные уступки для достижения мира на Украине. Об этом сообщил Telegraph .

«Страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России», — написали авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что Залужный счел гарантии безопасности важнее утраченных земель. Речь идет о чувстве пребывания в собственном доме, подчеркнул экс-главком ВСУ. Такое заявление является глубоким сдвигом в риторике Украины, настаивающей на полном возвращении территорий, отметили авторы статьи.

Ранее Залужный заявил, что в конфликте с Россией Украина попала почти в безвыходное положение. Он считает, что Запад поставлял ВСУ недостаточно оружия.