Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного конфликта с Россией

Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений* признал, что в конфликте с Россией Украина попала почти в безвыходное положение. Слова дипломата передало РИА «Новости» .

«По моему личному мнению, выход из конфликта кажется почти невозможным», — заявил Залужный.

При этом посол назвал «виноватых» в таком положении дел. По его мнению, Запад недостаточно поставлял ВСУ вооружения во время контрнаступления в прошлом году. Именно тогда, уверен Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию, что дало России возможность набрать «полную мощь».

Во время своего выступления украинский посол публично оконфузился. Экс-главком несколько раз не смог произнести на английском слово «цивилизованный», а затем переврал сюжет трагедии «Отелло».

*Признан в России нежелательной организацией.