Запад оценил последствия российского удара по Украине
Меркурис: энергосистема Украины сильно пострадала от российских ударов
Российские ракетные удары нанесли огромный ущерб энергетической и военной системе Украины. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
«Промышленные и военные объекты, без сомнения, уничтожены. Но потребуется некоторое время для того, чтобы получить представление об общем ущербе, нанесенном российскими ракетными ударами», — отметил эксперт.
Меркурис также предположил, что это может быть только первой атакой и скоро последуют другие.
«Подобные атаки наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — добавил он.
В понедельник, 26 августа, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Минобороны России сообщили, что целями стали объекты инфраструктуры, в том числе электроподстанции, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.