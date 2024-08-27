Запад оценил последствия российского удара по Украине

Меркурис: энергосистема Украины сильно пострадала от российских ударов

Фото: РИА «Новости»

Российские ракетные удары нанесли огромный ущерб энергетической и военной системе Украины. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

«Промышленные и военные объекты, без сомнения, уничтожены. Но потребуется некоторое время для того, чтобы получить представление об общем ущербе, нанесенном российскими ракетными ударами», — отметил эксперт.

Меркурис также предположил, что это может быть только первой атакой и скоро последуют другие.

«Подобные атаки наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — добавил он.

В понедельник, 26 августа, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Минобороны России сообщили, что целями стали объекты инфраструктуры, в том числе электроподстанции, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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