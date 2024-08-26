Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Массированный ракетный удар по Украине пошел. В центральных городах, в том числе Киеве, прилеты», — отметили авторы публикации.

Военкоры добавили, что в основном для ударов используют крылатые и баллистические ракеты.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что мощные взрывы зафиксировали в Днепропетровской, Кропивницкой и Винницкой областях страны, а также в Киеве. По всей территории республики действует режим воздушной тревоги.

Утром в понедельник, 26 августа, Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе, власти Саратовской области компенсируют местным жителям ущерб от атаки ВСУ.